Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28 января – в России основали новую корпорацию – "Росснег". К работе привлекли квалифицированных учителей и поставили простую задачу: в мешки паковать снег. А почему бы и нет, если он вот лежит себе посреди улицы. Третьяковская галерея в Петербурге без всякого сопротивления отдала картину Куинджи с крымскими пейзажами ("Ай-Петри") вору. А виноват – Навальный.

Также в выпуске: Недоразобрался: Путин поздравил ленинградцев с праздником в день снятия блокады. Чубайс с Захаровой сошлись в дуэли. Реформирование МИД России: новичек, старичек, дурачек.