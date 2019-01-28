Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28 января – в России основали новую корпорацию – "Росснег". К работе привлекли квалифицированных учителей и поставили простую задачу: в мешки паковать снег. А почему бы и нет, если он вот лежит себе посреди улицы. Третьяковская галерея в Петербурге без всякого сопротивления отдала картину Куинджи с крымскими пейзажами ("Ай-Петри") вору. А виноват – Навальный.
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Источник: 24 канал
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