Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28 січня – у Росії заснували нову корпорацію – "Росснєг". До праці залучили кваліфікованих вчителів і поставили просту задачу: у мішки пакувати сніг. А чому б і ні, якщо він ото лежить собі посеред вулиці. Третьяковська галерея у Петербурзі без жодного опору віддала картину Куїнджі з кримськими пейзажами ("Ай-Петрі") викрадачу. А винен – Навальний.

Також у випуску: Недорозібрався: Путін привітав з святом ленінградців у день зняття блокади. Чубайс із Захаровою зійшлися в дуелі. Реформування МЗС Росії: новічьок, старічьок, дурачьок.