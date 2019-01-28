Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28 січня – у Росії заснували нову корпорацію – "Росснєг". До праці залучили кваліфікованих вчителів і поставили просту задачу: у мішки пакувати сніг. А чому б і ні, якщо він ото лежить собі посеред вулиці. Третьяковська галерея у Петербурзі без жодного опору віддала картину Куїнджі з кримськими пейзажами ("Ай-Петрі") викрадачу. А винен – Навальний.
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Джерело: 24 канал
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