Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.03 – российский предприниматель Иван Саввиди самого Кадырова переплюнул, ведь теперь он может стать реформатором еще античного олимпийского принципа "Быстрее, выше, сильнее" в "Кровавее, наглее, преступнее". Только за прошедшие выходные от Путина было не продохнуть, по крайней мере, на российском телевидении.

Также в выпуске: Какие результаты выборов предрекают старейшие российские социологи. Для чего Россия копирует то, что делается в США.