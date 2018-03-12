Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вести Кремля 22:29, 12 марта 592 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.03 – российский предприниматель Иван Саввиди самого Кадырова переплюнул, ведь теперь он может стать реформатором еще античного олимпийского принципа "Быстрее, выше, сильнее" в "Кровавее, наглее, преступнее". Только за прошедшие выходные от Путина было не продохнуть, по крайней мере, на российском телевидении.
Также в выпуске:
Какие результаты выборов предрекают старейшие российские социологи.
Для чего Россия копирует то, что делается в США.
Источник: 24 Канал
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