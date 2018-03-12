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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін

Вєсті Кремля 22:26, 12 березня 549 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 12.03 – російський підприємець Іван Саввіді тепер самого Кадирова переплюнув, адже тепер він може стати реформатором ще античного олімпійського принципу "Швидше, вище, сильніше" на "Кривавіше, нахабніше, злочинніше". Лише за минулі вихідні від Путіна було не продихнути, принаймні, на російському телебаченні.

Також у випуску:

Які результати виборів пророкують найстаріші російські соціологи.

Для чого Росія копією те, що робиться в США.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Вєсті Кремля Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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