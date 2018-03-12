Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля 22:26, 12 березня 549 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 12.03 – російський підприємець Іван Саввіді тепер самого Кадирова переплюнув, адже тепер він може стати реформатором ще античного олімпійського принципу "Швидше, вище, сильніше" на "Кривавіше, нахабніше, злочинніше". Лише за минулі вихідні від Путіна було не продихнути, принаймні, на російському телебаченні.
Також у випуску:
Які результати виборів пророкують найстаріші російські соціологи.
Для чого Росія копією те, що робиться в США.
Джерело: 24 Канал
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