Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ

В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 января – по легенде, каждый десятый гражданин СССР был внештатным стукачом в КГБ. Однако, и сегодня россияне продолжают заниматься "любимым" делом – шпионить за иностранным врагом. После отставки Дмитрий Медведев отписался от всех в инстаграме. Однако зря он это сделал, потому что активность в соцсетях – легкий путь на вершину.

Также в выпуске: Гоголевский "Ревизор" 21 века Дмитрий Рогозин.