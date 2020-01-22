21:36
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, сегодня
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ

      Вести Кремля 63 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 января – по легенде, каждый десятый гражданин СССР был внештатным стукачом в КГБ. Однако, и сегодня россияне продолжают заниматься "любимым" делом – шпионить за иностранным врагом. После отставки Дмитрий Медведев отписался от всех в инстаграме. Однако зря он это сделал, потому что активность в соцсетях – легкий путь на вершину.

      Также в выпуске:

      Гоголевский "Ревизор" 21 века Дмитрий Рогозин.

      Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
      сегодня
      15071
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадыров Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:41 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 632
      сегодня , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 102
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 366
      сегодня , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      118
      сегодня , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук