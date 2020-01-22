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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ

      Вєсті Кремля 310 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – за легендою, кожен десятий громадянин СРСР був позаштатним стукачем в КДБ. Однак, і сьогодні росіяни продовжують займатися "улюбленою" справою – шпіонити за іноземним ворогом. Після відставки Дмитро Мєдвєдєв відписався від всіх в інстаграмі. Однак даремно він це зробив, бо активність у соцмережах – легкий шлях на вершину.

      Також у випуску:

      Гоголівський "Ревізор" 21 століття Дмитро Рогозін.

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров
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