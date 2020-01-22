Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – за легендою, кожен десятий громадянин СРСР був позаштатним стукачем в КДБ. Однак, і сьогодні росіяни продовжують займатися "улюбленою" справою – шпіонити за іноземним ворогом. Після відставки Дмитро Мєдвєдєв відписався від всіх в інстаграмі. Однак даремно він це зробив, бо активність у соцмережах – легкий шлях на вершину.
Також у випуску:
Гоголівський "Ревізор" 21 століття Дмитро Рогозін.
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