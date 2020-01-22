Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – за легендою, кожен десятий громадянин СРСР був позаштатним стукачем в КДБ. Однак, і сьогодні росіяни продовжують займатися "улюбленою" справою – шпіонити за іноземним ворогом. Після відставки Дмитро Мєдвєдєв відписався від всіх в інстаграмі. Однак даремно він це зробив, бо активність у соцмережах – легкий шлях на вершину.

Також у випуску: Гоголівський "Ревізор" 21 століття Дмитро Рогозін.