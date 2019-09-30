Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 сентября – Россия уверенно готовится к масштабным работам по модификации человеческих генов. Происходить это все будет под руководством старшей дочери Владимира Путина – Марии Воронцовой. Айфон – это зло: весь удар "князя тьмы" возьмет на себя главный православный РФ. А также власть, ведь обычным россиянам новейшие технологии не нужны.
Также в выпуске:
Патриотическое воспитание в российских детсадах.
"Русский бунт" в супермаркетах.
Russian Starship – как тебе такое, Илон Маск?
Источник: 24 канал
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