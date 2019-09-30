Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 вересня – Росія впевнено готується для масштабних робіт з модифікації людських генів. Відбуватиметься це все під керівництвом старшої дочки Володимира Путіна – Марії Воронцової. Айфон – це зло: весь удар "князя тьми" візьме на себе головний православний РФ. А також влада, адже звичайним росіянам новітні технології непотрібні.

Також у випуску: Патріотичне виховання в російських дитсадках. "Русский бунт" в супермаркетах. Russian Starship – як тобі таке, Ілон Маск?

Джерело: 24 канал