Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 вересня – Росія впевнено готується для масштабних робіт з модифікації людських генів. Відбуватиметься це все під керівництвом старшої дочки Володимира Путіна – Марії Воронцової. Айфон – це зло: весь удар "князя тьми" візьме на себе головний православний РФ. А також влада, адже звичайним росіянам новітні технології непотрібні.
Також у випуску:
Патріотичне виховання в російських дитсадках.
"Русский бунт" в супермаркетах.
Russian Starship – як тобі таке, Ілон Маск?
Джерело: 24 канал
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