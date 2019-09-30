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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів

      Вєсті Кремля 48 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 вересня – Росія впевнено готується для масштабних робіт з модифікації людських генів. Відбуватиметься це все під керівництвом старшої дочки Володимира Путіна – Марії Воронцової. Айфон – це зло: весь удар "князя тьми" візьме на себе головний православний РФ. А також влада, адже звичайним росіянам новітні технології непотрібні.

      Також у випуску:

      Патріотичне виховання в російських дитсадках.

      "Русский бунт" в супермаркетах.

      Russian Starship – як тобі таке, Ілон Маск?

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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