Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.03 – Путина поздравили десятки мировых лидеров. Среди которых Мадуро и Лукашенко, но совсем не их дифирамбов ждал Володя. А одного единственного из заокеанских далей. И так и не дождался. В России прекрасно обходятся без беспилотников. А зачем, если здесь пилоты такие, что с десятками жизней не в счет.
Также в выпуске:
За сутки в России стало больше на 1,5 миллиона избирателей.
Последние шесть лет Путина.
Непревзойденное гостеприимство Россиян.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии