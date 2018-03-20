Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.03 – Путина поздравили десятки мировых лидеров. Среди которых Мадуро и Лукашенко, но совсем не их дифирамбов ждал Володя. А одного единственного из заокеанских далей. И так и не дождался. В России прекрасно обходятся без беспилотников. А зачем, если здесь пилоты такие, что с десятками жизней не в счет.

Также в выпуске: За сутки в России стало больше на 1,5 миллиона избирателей. Последние шесть лет Путина. Непревзойденное гостеприимство Россиян.