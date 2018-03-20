Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.03 – Путіна привітали десятки світовий лідерів. Серед яких Мадуро і Лукашенко, але зовсім не їхніх дифірамбів чекав Володя. А одного єдиного із заокеанських далей. І так і не дочекався. В Росії чудово обходяться без безпілотників. А навіщо, якщо тут пілоти такі, що з десятками життів не рахуються.
Також у випуску:
За добу в Росії побільшало на 1,5 мільйона виборців.
Останні шість років Путіна.
Неперевершена гостинність Росіян.
Джерело: 24 Канал
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