У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.03 – Путіна привітали десятки світовий лідерів. Серед яких Мадуро і Лукашенко, але зовсім не їхніх дифірамбів чекав Володя. А одного єдиного із заокеанських далей. І так і не дочекався. В Росії чудово обходяться без безпілотників. А навіщо, якщо тут пілоти такі, що з десятками життів не рахуються.

Також у випуску: За добу в Росії побільшало на 1,5 мільйона виборців. Останні шість років Путіна. Неперевершена гостинність Росіян.