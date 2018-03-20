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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот

Вєсті Кремля 256 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.03 – Путіна привітали десятки світовий лідерів. Серед яких Мадуро і Лукашенко, але зовсім не їхніх дифірамбів чекав Володя. А одного єдиного із заокеанських далей. І так і не дочекався. В Росії чудово обходяться без безпілотників. А навіщо, якщо тут пілоти такі, що з десятками життів не рахуються.

Також у випуску:

За добу в Росії побільшало на 1,5 мільйона виборців.

Останні шість років Путіна.

Неперевершена гостинність Росіян.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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