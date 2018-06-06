Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.06 – Гитлер, Чаплин, Пуаро – все эти персонажи запомнились усами. Но на России они сейчас в тени из-за главного наставника сборной России – Станислава Черчесова, который усами, а не результатами запомнится. Лицо Дмитрия Киселева сделали счастливее благодаря графическому редактору.
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Источник: 24 Канал
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