Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.06 – Гитлер, Чаплин, Пуаро – все эти персонажи запомнились усами. Но на России они сейчас в тени из-за главного наставника сборной России – Станислава Черчесова, который усами, а не результатами запомнится. Лицо Дмитрия Киселева сделали счастливее благодаря графическому редактору.

Также в выпуске: Как нервничал "царек" России перед журналистом Армином Вольфом в Вене. Главная надежда российской оппозиции Алексей Навальный больше двух недель не выдает никаких расследований.