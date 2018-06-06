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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова

Вєсті Кремля 20 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.06 – Гітлер, Чаплін, Пуаро – усі ці персонажі запам'ятались вусами. Але на Росії вони зараз у тіні через головного наставника збірної Росії – Станіслава Черчесова, який вусами, а не результатами запам’ятається. Обличчя Дмитра Кисельова зробили щасливішим завдяки графічному редактору.

Також у випуску:

Як нервував "царьок" Росії перед журналістом Арміном Вольфом у Відні.

Головна надія російської опозиції Олексій Навальний більше двох тижнів не видає жодних розслідувань.

 

Теги: Вєсті Кремля Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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