Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.06 – Гітлер, Чаплін, Пуаро – усі ці персонажі запам'ятались вусами. Але на Росії вони зараз у тіні через головного наставника збірної Росії – Станіслава Черчесова, який вусами, а не результатами запам’ятається. Обличчя Дмитра Кисельова зробили щасливішим завдяки графічному редактору.
Також у випуску:
Як нервував "царьок" Росії перед журналістом Арміном Вольфом у Відні.
Головна надія російської опозиції Олексій Навальний більше двох тижнів не видає жодних розслідувань.
Джерело: 24 Канал
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