У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.06 – Гітлер, Чаплін, Пуаро – усі ці персонажі запам'ятались вусами. Але на Росії вони зараз у тіні через головного наставника збірної Росії – Станіслава Черчесова, який вусами, а не результатами запам’ятається. Обличчя Дмитра Кисельова зробили щасливішим завдяки графічному редактору.

Також у випуску: Як нервував "царьок" Росії перед журналістом Арміном Вольфом у Відні. Головна надія російської опозиції Олексій Навальний більше двох тижнів не видає жодних розслідувань.