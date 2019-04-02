Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 апреля – ежедневно в РФ происходит что-то интересное, но потуги Минобороны поставили на уши весь мир. Однако они перепутали галлюциногенное оружие со светомузыкой на школьной дискотеке. Путин и компания уже и не знают как дальше радовать свой электорат. Кремль решил: хватит новых мер, пусть радуются тому, что уже провели когда-то. Лет так сорок назад
Также в выпуске:
Печальный подарок.
Диско Димон.
Источник: 24 канал
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