Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 апреля – ежедневно в РФ происходит что-то интересное, но потуги Минобороны поставили на уши весь мир. Однако они перепутали галлюциногенное оружие со светомузыкой на школьной дискотеке. Путин и компания уже и не знают как дальше радовать свой электорат. Кремль решил: хватит новых мер, пусть радуются тому, что уже провели когда-то. Лет так сорок назад

Также в выпуске: Печальный подарок. Диско Димон.

Источник: 24 канал