Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 квітня – щодня у РФ відбувається щось цікаве, але потуги Міноборони поставили на вуха весь світ. Проте вони переплутали галюциногенну зброю зі світломузикою на шкільній дискотеці. Путін і компанія вже й не знають як далі тішити свій електорат. Кремль вирішив, досить нових заходів, нехай радіють тим, що вже провели колись. Років так сорок назад.
Також у випуску:
Сумний подарунок.
Диско Дімон.
Джерело: 24 канал
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