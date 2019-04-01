Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 квітня – щодня у РФ відбувається щось цікаве, але потуги Міноборони поставили на вуха весь світ. Проте вони переплутали галюциногенну зброю зі світломузикою на шкільній дискотеці. Путін і компанія вже й не знають як далі тішити свій електорат. Кремль вирішив, досить нових заходів, нехай радіють тим, що вже провели колись. Років так сорок назад.

Також у випуску: Сумний подарунок. Диско Дімон.

Джерело: 24 канал