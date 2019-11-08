Вести Кремля: В России презентовали новую вундервафлю. Страсти Бердымухамедова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 ноября – на днях в России презентовали новую вундервафлю. Более вундервафлистическую, чем все остальные до нее. Президент Туркменистана Бердымухамедов имеет много страстей, однако не все они отвечают ему взаимностью. Недавно новым увлечением туркменистанского Рембо стал алабай.

Также в выпуске: Интернет против российской демографии. Беспощадный суд РФ.