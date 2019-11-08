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      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова

      Вєсті Кремля 138 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 листопада – днями на Росії там презентували нову вундервафлю. Значно вундервафлистішу ніж всі інші до неї. Президент Туркменістану Бердимухамедов має багато пристрастей, однак не всі вони відповідають йому взаємністю. Нещодавно новим захопленням туркменістанського рембо став алабай.

      Також у випуску:

      Інтернет проти російської демографії.

      Безпощадний суд РФ.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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