Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 декабря – в России депутат Госдумы Вадим Булавин попал в скандал, подарив чиновникам баночку вазелина. Инцидент произошел на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородской области. Российский пилотируемый космический корабль "Орел" не смог взлететь в космос, поскольку его вес не предназначен для полетов на Луну.
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