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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал

      Вєсті Кремля 265 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 грудня – у Росії депутат Держдуми Вадим Булавін потрапив у скандал, подарувавши чиновникам баночку вазеліну. Інцидент стався на відкритті школи в селищі Гідроторф Нижегородської області. Російський пілотований космічний корабель "Орел" не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць.

      Також у випуску:

      Фюрер Цап-Царапич святкує 75-річчя.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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