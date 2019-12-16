Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 грудня – у Росії депутат Держдуми Вадим Булавін потрапив у скандал, подарувавши чиновникам баночку вазеліну. Інцидент стався на відкритті школи в селищі Гідроторф Нижегородської області. Російський пілотований космічний корабель "Орел" не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць.

Також у випуску: Фюрер Цап-Царапич святкує 75-річчя.