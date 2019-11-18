Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 ноября – бацька Лукашенко снова заставил нервно задвигаться дедку, у которого уже все готово, чтобы поглотить соседнее государство. И поглощение произойдет, но не по путинскому плану. Если уж заменять Путина, то нужно делать это на совесть. Дмитрий Медведев – заслуженный путинозаменитель России, и сейчас у политика проявляются все новые и новые скилы
Также в выпуске:
На Кубу по шпалам.
Путин на орбите.
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