Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 листопада – бацька Лукашенко знову змусив нервово засоватися дєдку, в якого вже все готове, щоб поглинути сусідню державу. І поглинання таки відбудеться, але не за путінським планом. Якщо вже замінювати Путіна, то потрібно робити це на совість. Дмитро Мєдвєдєв – заслужений путінозамінник Росії, і зараз в політика проявляються все нові й нові скіли.

Також у випуску: На Кубу по шпалах. Путін на орбіті.