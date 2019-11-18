Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 листопада – бацька Лукашенко знову змусив нервово засоватися дєдку, в якого вже все готове, щоб поглинути сусідню державу. І поглинання таки відбудеться, але не за путінським планом. Якщо вже замінювати Путіна, то потрібно робити це на совість. Дмитро Мєдвєдєв – заслужений путінозамінник Росії, і зараз в політика проявляються все нові й нові скіли.
Також у випуску:
На Кубу по шпалах.
Путін на орбіті.
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