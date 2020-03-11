Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 марта – Владимир Путин наконец понял, что ему все стараются угодить. И решил: пусть угождают по полной. Пине "обнулили" его президентские сроки, теперь он может снова участвовать в выборах. Судя по последним новостям из жизни российского рэпа, его дела очень печальны. Тамошние музыканты готовы продавать все подряд, чтобы запастись деньгами.
Также в выпуске:
Аналог "Паразитов" от Навального.
Миллиарды Симоньян и Трамп.
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