Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"

В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 марта – Владимир Путин наконец понял, что ему все стараются угодить. И решил: пусть угождают по полной. Пине "обнулили" его президентские сроки, теперь он может снова участвовать в выборах. Судя по последним новостям из жизни российского рэпа, его дела очень печальны. Тамошние музыканты готовы продавать все подряд, чтобы запастись деньгами.

Также в выпуске: Аналог "Паразитов" от Навального. Миллиарды Симоньян и Трамп.