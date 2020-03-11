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      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 березня – Володимир Путін врешті зрозумів, що йому всі намагаються догодити. І вирішив: нехай догоджають на повну. Пині "обнулили" його президентські терміни, тепер він може знову брати участь у виборах. Судячи з останніх новин із життя російського репу, його справи дуже сумні. Тамтешні музиканти готові продавати все підряд, аби запастися грошима.

      Також у випуску:

      Аналог "Паразитів" від Навального.

      Мільярди Сімоньян і Трамп.

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
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