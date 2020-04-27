Вести Кремля: Великий субботник Лукашенко. Почему Путин залег на дно

В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 апреля – Лукашенко не любит традиционных методов лечения. Поэтому и решил в разгар пандемии COVID-19 изгнать всех белорусов на общенациональный субботник. Людям пожилого возраста медики советуют идти на самоизолюцию. Но есть один дед, который не испугался. Ведь, если вирус не идет к Путину, то Путин идет к вирусу.

Также в выпуске "Вести Кремля": Радикальные православные готовы действовать. Российский "гумконвой" для США.