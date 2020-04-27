Вєсті Кремля: Великий суботник Лукашенка. Чому Путін заліг на дно

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 квітня – Лукашенко не любить традиційних методів лікування. Тому й вирішив у розпал пандемії COVID-19 вигнати усіх білорусів на загальнонаціональний суботник. Людям похилого віку медики радять йти на самоізолюцію. Але є один дєд, який не злякався. Адже, якщо вірус не йде до Путіна, то Путін іде до вірусу.

Також у випуску "Вєсті Кремля": Радикальні православні готові діяти. Російський "гумконвой" для США.