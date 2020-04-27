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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Вєсті Кремля: Великий суботник Лукашенка. Чому Путін заліг на дно

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 квітня – Лукашенко не любить традиційних методів лікування. Тому й вирішив у розпал пандемії COVID-19 вигнати усіх білорусів на загальнонаціональний суботник. Людям похилого віку медики радять йти на самоізолюцію. Але є один дєд, який не злякався. Адже, якщо вірус не йде до Путіна, то Путін іде до вірусу.

      Також у випуску "Вєсті Кремля":

      Радикальні православні готові діяти.

      Російський "гумконвой" для США.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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