Вєсті Кремля: Великий суботник Лукашенка. Чому Путін заліг на дно
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 квітня – Лукашенко не любить традиційних методів лікування. Тому й вирішив у розпал пандемії COVID-19 вигнати усіх білорусів на загальнонаціональний суботник. Людям похилого віку медики радять йти на самоізолюцію. Але є один дєд, який не злякався. Адже, якщо вірус не йде до Путіна, то Путін іде до вірусу.
Також у випуску "Вєсті Кремля":
Радикальні православні готові діяти.
Російський "гумконвой" для США.
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