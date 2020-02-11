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      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика

      Вести Кремля 72 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 февраля – Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан РФ к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей. Ведущая российского телеканала Александра Новикова рассмеялась, когда ей пришлось прочитать новость о повышении выплат российским льготникам на 3%.

      Также в выпуске:

      Китайский молебен из-за коронавируса в России.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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