Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 февраля – Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан РФ к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей. Ведущая российского телеканала Александра Новикова рассмеялась, когда ей пришлось прочитать новость о повышении выплат российским льготникам на 3%.
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