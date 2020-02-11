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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика

      Вєсті Кремля 29 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 лютого – Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату окремим категоріям громадян РФ до 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні у розмірі 75 тисяч рублів. Ведуча російського телеканалу Олександра Новікова розсміялася, коли їй довелося прочитати новину про підвищення виплат російським пільговикам на 3%.

      Також у випуску:

      Китайський молебень через коронавірус в Росії.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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