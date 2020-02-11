Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 лютого – Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату окремим категоріям громадян РФ до 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні у розмірі 75 тисяч рублів. Ведуча російського телеканалу Олександра Новікова розсміялася, коли їй довелося прочитати новину про підвищення виплат російським пільговикам на 3%.

Також у випуску: Китайський молебень через коронавірус в Росії.