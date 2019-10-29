Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 октября – кремлевский пропагандист №2 Дима Кисилев захотел напоить всех россиян качественным и доступным вином. Что из этого получилось – смотрите в видео. Российская шпионка, Мария Бутина отбыла наказание в США и вернулась на Россию. Признается, ее кормили курицей и не хватало бананов. Но судя по фото до и после, то она от голода пухла.
Также в выпуске:
Нацистское испытание Навального.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 29 октября 2019:
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