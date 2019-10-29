Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 октября – кремлевский пропагандист №2 Дима Кисилев захотел напоить всех россиян качественным и доступным вином. Что из этого получилось – смотрите в видео. Российская шпионка, Мария Бутина отбыла наказание в США и вернулась на Россию. Признается, ее кормили курицей и не хватало бананов. Но судя по фото до и после, то она от голода пухла.

Также в выпуске: Нацистское испытание Навального. Смотрите видео "Вести Кремля" за 29 октября 2019: