Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 жовтня – кремлівський пропагандист №2 Діма Кісільов захотів напоїти усіх росіян якісним і доступним вином. Що з цього вийшло – дивіться у відео. Російська шпигунка, Марія Бутіна відбула покарання у США і повернулася на Росію. Зізнається, її годували куркою та не вистачало бананів. Але судячи із фото до і після, то вона від голоду пухла.
Також у випуску:
Нацистське випробування Навального.
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