Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 жовтня – кремлівський пропагандист №2 Діма Кісільов захотів напоїти усіх росіян якісним і доступним вином. Що з цього вийшло – дивіться у відео. Російська шпигунка, Марія Бутіна відбула покарання у США і повернулася на Росію. Зізнається, її годували куркою та не вистачало бананів. Але судячи із фото до і після, то вона від голоду пухла.

Також у випуску: Нацистське випробування Навального.