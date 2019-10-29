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      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки

      Вєсті Кремля 27 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 жовтня – кремлівський пропагандист №2 Діма Кісільов захотів напоїти усіх росіян якісним і доступним вином. Що з цього вийшло – дивіться у відео. Російська шпигунка, Марія Бутіна відбула покарання у США і повернулася на Росію. Зізнається, її годували куркою та не вистачало бананів. Але судячи із фото до і після, то вона від голоду пухла.

      Також у випуску:

      Нацистське випробування Навального.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Алкоголь
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