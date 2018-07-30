Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.07 – голубь издавна был символом мира, но правда и в том, что эти птицы копаются в помойках и переносят опасные болезни. Однако дедушка Путин не может жить без их защиты. А в Норильске тем временем начали батутом доставлять граждан на Марс, потому что только так российская космическая отрасль может опередить американских коллег.

Также в выпуске: Лизоблюдство за орден: как волейболистки наехали на усатого футбольного героя. Бумажные кораблики Путина – наглядное качество российского флота.