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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе

Вести Кремля 51 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.07 – голубь издавна был символом мира, но правда и в том, что эти птицы копаются в помойках и переносят опасные болезни. Однако дедушка Путин не может жить без их защиты. А в Норильске тем временем начали батутом доставлять граждан на Марс, потому что только так российская космическая отрасль может опередить американских коллег.

Также в выпуске:

Лизоблюдство за орден: как волейболистки наехали на усатого футбольного героя.

Бумажные кораблики Путина – наглядное качество российского флота.

Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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