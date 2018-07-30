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Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі

Вєсті Кремля 70 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.07 – голуб здавна був символом миру, та правда і в тому, що ці птахи копаються в смітниках і переносять небезпечні хвороби. Але дєдушка Путін не може жити без їхнього захисту. А у Норильську тим часом почали батутом доставляти громадян на Марс, адже тільки так російська космічна галузь може випередити американських колег.

Також у випуску:

Лизоблюдство за орден: як волейболістки наїхали на вусатого футбольного героя.

Паперові кораблікі Путіна – наочна якість російського флоту.

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Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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