Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.07 – голуб здавна був символом миру, та правда і в тому, що ці птахи копаються в смітниках і переносять небезпечні хвороби. Але дєдушка Путін не може жити без їхнього захисту. А у Норильську тим часом почали батутом доставляти громадян на Марс, адже тільки так російська космічна галузь може випередити американських колег.
Також у випуску:
Лизоблюдство за орден: як волейболістки наїхали на вусатого футбольного героя.
Паперові кораблікі Путіна – наочна якість російського флоту.
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Джерело: 24 канал
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