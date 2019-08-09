Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 августа – американский мультимиллиардер Уоррен Баффет до сегодняшнего дня считался примером идеального инвестора. Но россияне смогли переплюнуть даже его. Когда в твоей стране постоянно что-то горит, взрывается, а тысячи митингующих пытаются сбросить тебя с трона, то единственный способ удержаться – отключить интернет.

Также в выпуске: Лебединая песня.

Источник: 24 канал