Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 серпня – американський мультимільярдер Воррен Баффет до сьогоднішнього дня вважався прикладом ідеального інвестора. Але росіяни змогли переплюнути навіть його. Коли у твоїй країні постійно щось горить, вибухає, а тисячі мітингарів намагаються скинути тебе з трону, то єдиний спосіб втриматися – відключити інтернет.
Також у випуску:
Лебедина пісня.
Джерело: 24 канал
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