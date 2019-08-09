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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет

      Вєсті Кремля 15 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 серпня – американський мультимільярдер Воррен Баффет до сьогоднішнього дня вважався прикладом ідеального інвестора. Але росіяни змогли переплюнути навіть його. Коли у твоїй країні постійно щось горить, вибухає, а тисячі мітингарів намагаються скинути тебе з трону, то єдиний спосіб втриматися – відключити інтернет.

      Також у випуску:

      Лебедина пісня.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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