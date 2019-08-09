Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 серпня – американський мультимільярдер Воррен Баффет до сьогоднішнього дня вважався прикладом ідеального інвестора. Але росіяни змогли переплюнути навіть його. Коли у твоїй країні постійно щось горить, вибухає, а тисячі мітингарів намагаються скинути тебе з трону, то єдиний спосіб втриматися – відключити інтернет.

Також у випуску: Лебедина пісня.

Джерело: 24 канал