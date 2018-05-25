Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25.05 – Международная следственная группа доказала, что пассажирский "Боинг" над Донбассом уничтожили русские. А Россия, в свою очередь, достала из рукава козырь, точнее карту Валета, – Лешку Навального. Если бы история о Ное происходила в российской Пензе, на этом моменте точно и закончилось бы человечество.
Также в выпуске:
Экономический кризис в России преодолен.
Голодные российские полицейские.
Источник: 24 Канал
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