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Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе

Вести Кремля 28 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25.05 – Международная следственная группа доказала, что пассажирский "Боинг" над Донбассом уничтожили русские. А Россия, в свою очередь, достала из рукава козырь, точнее карту Валета, – Лешку Навального. Если бы история о Ное происходила в российской Пензе, на этом моменте точно и закончилось бы человечество.

Также в выпуске:

Экономический кризис в России преодолен.

Голодные российские полицейские.

Теги: Новости России Алексей Навальный Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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