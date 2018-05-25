У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.05 – Міжнародна слідча група довела, що пасажирський "Боїнг" над Донбасом знищили росіяни. А Росія, в свою чергу, дістала з рукава козир, точніше карту Валєта, – Льошку Навального. Якби історія про Ноя відбувалась у російській Пензі, на цьому моменті точно і закінчилось би людство. Адже птахи в Пензі звісток не дуже хочуть приносити.

Також у випуску: Економічна криза Росії подолана. Голодні російські поліцейські.