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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі

Вєсті Кремля 93 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.05 – Міжнародна слідча група довела, що пасажирський "Боїнг" над Донбасом знищили росіяни. А Росія, в свою чергу, дістала з рукава козир, точніше карту Валєта, – Льошку Навального. Якби історія про Ноя відбувалась у російській Пензі, на цьому моменті точно і закінчилось би людство. Адже птахи в Пензі звісток не дуже хочуть приносити.

Також у випуску:

Економічна криза Росії подолана.

Голодні російські поліцейські.

Теги: Вєсті Кремля Олексій Навальний Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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