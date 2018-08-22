Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22.08 – до 1 сентября осталось не так много времени и пока родители бегают по магазинам, один российский депутат решил немного им облегчить жизнь. Все, что нужно для этого – иметь деда-ветерана Второй мировой войны. У каждой страны свой образ легендарной Золушки, а в России прототипом прекрасной девушки стала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Также в выпуске: Израильское гражданство Урганта. Путинские медали за Крымский мост.