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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка

Вєсті Кремля 169 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.08 – до 1 вересня залишилося не так багато часу і поки батьки бігають по магазинах, один російський депутат вирішив трішки їм полегшити життя. Все, що для цього треба – мати діда-ветерана Другої світової війни. У кожної країни свій образ легендарної Попелюшки, а в Росії прототипом прекрасної дівчини стала речниця МЗС Марія Захарова.

Також у випуску: 

Ізраїльське громадянство Урганта.

Путінські медалі за Кримський міст.

 

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
Джерело: 24 канал
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