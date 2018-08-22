Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.08 – до 1 вересня залишилося не так багато часу і поки батьки бігають по магазинах, один російський депутат вирішив трішки їм полегшити життя. Все, що для цього треба – мати діда-ветерана Другої світової війни. У кожної країни свій образ легендарної Попелюшки, а в Росії прототипом прекрасної дівчини стала речниця МЗС Марія Захарова.
Також у випуску:
Ізраїльське громадянство Урганта.
Путінські медалі за Кримський міст.
Джерело: 24 канал
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