Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.08 – до 1 вересня залишилося не так багато часу і поки батьки бігають по магазинах, один російський депутат вирішив трішки їм полегшити життя. Все, що для цього треба – мати діда-ветерана Другої світової війни. У кожної країни свій образ легендарної Попелюшки, а в Росії прототипом прекрасної дівчини стала речниця МЗС Марія Захарова.

Також у випуску: Ізраїльське громадянство Урганта. Путінські медалі за Кримський міст.