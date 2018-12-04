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      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль

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      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 4 декабря – философия как наука жизненно необходима для курсантов всех российских военных заведений. Чтобы их воспитанники не выросли в таких, как вице-адмирал флота Мухаметшин, что вступил в диспут с Кантом и проиграл. В городе Бийск на Алтае масс-медиа провели опрос и оказалось, что больше праздничного настроения местным жителям дарит не елка, а соль.

      Также в выпуске:

      Роскосмос обвинил в своих бедах падение рубля и Илона Маска.

      Российский военный как сексуальная ориентация.

      Как Главная говорящая голова Кремля Дмитрий Киселев почти 15 минут в эфире защищал рэперов.

      Теги: Новости России Новогодние праздники Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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