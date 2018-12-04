Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 4 грудня – філософія як наука життєво необхідна для курсантів усіх російських військових закладів. Щоб вихованці їхні не виросли у таких, як віце-адмірал флоту Мухаметшин, що вступив у диспут з Кантом і програв. У місті Бійск на Алтаї мас-медіа провели опитування і виявилося, що найбільше святкового настрою місцевим мешканцям дарує не ялинка, а сіль.
Також у випуску:
"Роскосмос" звинуватив у своїх бідах падіння рубля і Ілона Маска.
Російський військовий як сексуальна орієнтація.
Як Головна балакуча голова Кремля Дмитро Кисельов майже 15 хвилин в ефірі захищав реперів.
Джерело: 24 канал
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