У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 4 грудня – філософія як наука життєво необхідна для курсантів усіх російських військових закладів. Щоб вихованці їхні не виросли у таких, як віце-адмірал флоту Мухаметшин, що вступив у диспут з Кантом і програв. У місті Бійск на Алтаї мас-медіа провели опитування і виявилося, що найбільше святкового настрою місцевим мешканцям дарує не ялинка, а сіль.

Також у випуску: "Роскосмос" звинуватив у своїх бідах падіння рубля і Ілона Маска. Російський військовий як сексуальна орієнтація. Як Головна балакуча голова Кремля Дмитро Кисельов майже 15 хвилин в ефірі захищав реперів.