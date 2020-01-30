Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 января – пожить подольше хочется всем, а особенно старику Кабаеву. Он решил получить вечную жизнь не таблеточками, а правильным паспортом. В Кремле решили придумать что-то очень приятное для своего крупнейшего сокровища. Поэтому предложили переименовать должность президента РФ на "Верховного правителя".

Также в выпуске: Алкоголизм губернатора Алтая. Смотрите программу "Вести.UA" за 30 января 2020: