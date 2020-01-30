Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 января – пожить подольше хочется всем, а особенно старику Кабаеву. Он решил получить вечную жизнь не таблеточками, а правильным паспортом. В Кремле решили придумать что-то очень приятное для своего крупнейшего сокровища. Поэтому предложили переименовать должность президента РФ на "Верховного правителя".
Также в выпуске:
Алкоголизм губернатора Алтая.
Смотрите программу "Вести.UA" за 30 января 2020:
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