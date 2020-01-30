Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 січня – пожити якомога довше хочеться всім, а особливо старіку Кабаєву. Він вирішив отримати вічне життя не таблеточками, а правильним паспортом. У Кремлі вирішили вигадати щось дуже приємне для свого найбільшого скарбу. Тож запропонували перейменувати посаду президента РФ на "Верховного правителя".
Також у випуску:
Алкоголізм губернатора Алтаю.
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