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      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна

      Вєсті Кремля 31

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 січня – пожити якомога довше хочеться всім, а особливо старіку Кабаєву. Він вирішив отримати вічне життя не таблеточками, а правильним паспортом. У Кремлі вирішили вигадати щось дуже приємне для свого найбільшого скарбу. Тож запропонували перейменувати посаду президента РФ на "Верховного правителя".

      Також у випуску:

      Алкоголізм губернатора Алтаю.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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