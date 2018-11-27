Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 27.11 – днях прогнозы с 70-х годов начали кристализоваться, потому что в России наступает эра робототехники с вице-робото-премьером во главе. "Спутник" – поисковая система, которая должна была составить конкуренцию американским в российском интернете – "Чебурашке", но что-то пошло не так.

Также в выпуске: Молодые коммунисты защищают Сталина. В Ростове установили стимулирующую площадку для антикоррупционных митингов.