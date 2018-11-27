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      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи

      Вєсті Кремля 253 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.11 – днями прогнози з 70-х років почали кристалізовуватися, бо в Росії наступає ера робототехніки з віце-робото-премєром на чолі. "Спутник" – пошукова система, яка мала скласти конкуренцію американським у російському інтернеті –"Чебурашці", але щось пішло не так. Однак це не означає, що РФ здасться і не намагатиметься створити конкуренцію.

      Також у випуску:

      Молоді комуністи захищають Сталіна.

      В Ростові вставновили стимулюючий майданчик для антикорупційних мітингів.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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