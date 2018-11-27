Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.11 – днями прогнози з 70-х років почали кристалізовуватися, бо в Росії наступає ера робототехніки з віце-робото-премєром на чолі. "Спутник" – пошукова система, яка мала скласти конкуренцію американським у російському інтернеті –"Чебурашці", але щось пішло не так. Однак це не означає, що РФ здасться і не намагатиметься створити конкуренцію.

Також у випуску: Молоді комуністи захищають Сталіна. В Ростові вставновили стимулюючий майданчик для антикорупційних мітингів.