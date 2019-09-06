Вести Кремля: Вундервафля Путина и Трамп. Кадыров заценил шутку Пини
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 сентября – недавно США всерьез задумались о покупке Гренландии. На что гордое население острова сказало "нит". Но Дональду Фредовичу грустить не стоит. Так как ближе и за значительно меньшие деньги можно отхватить очень лакомый кусок территории. Русской. Пиня поразил очередной шуткой, на этот раз – о рождаемости. Шуточку уже успел заценить Кадыров.
Также в выпуске:
Шутки Путина.
Плоская земля Тамбова.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 6 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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