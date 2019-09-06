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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині

      Вєсті Кремля 73 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 вересня – нещодавно США всерйоз задумалися про купівлю Гренландії. На що горде населення острова сказало "ніт". Але Дональду Фредовичу сумувати не варто. Бо зовсім ближче і за значно менші гроші можна вхопити дуже ласий шматок території. Російської. Пиня вразив черговим жартиком, цього разу – про народжуваність. Шуточку вже встиг зацінити Кадиров.

      Також у випуску:

      Шуткі Путіна.

      Плоска земля Тамбова.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Дональд Трамп Рамзан Кадиров Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 канал
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