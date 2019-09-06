Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 вересня – нещодавно США всерйоз задумалися про купівлю Гренландії. На що горде населення острова сказало "ніт". Але Дональду Фредовичу сумувати не варто. Бо зовсім ближче і за значно менші гроші можна вхопити дуже ласий шматок території. Російської. Пиня вразив черговим жартиком, цього разу – про народжуваність. Шуточку вже встиг зацінити Кадиров.
Також у випуску:
Шуткі Путіна.
Плоска земля Тамбова.
Джерело: 24 канал
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