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      Вести Кремля: Зачем Путин выкупил сигареты. Пьяное путешествие России

      Вести Кремля 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 марта – Путин подает пример и никотина не употребляет, а теперь вообще, хочет спасти верноподданных. Для этого он попытается выкупить сигареты! Торговый дом "Кремлевский" должен получить больше 360 тысяч пачек сигарет. Россия решила брать на таран Южную Корею, только вот судну РФ переправа в городе Пусан не удалась, капитан был под градусом.

      Также в выпуске:

      Киселев договорился.

      Жириновский и шутовской доход.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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