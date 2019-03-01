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      Вєсті Кремля: Навіщо Путін викупив сигарети. П'яна подорож Росії

      Вєсті Кремля 187 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 березня – Путін подає приклад і нікотину не вживає, а тепер узагалі, хоче врятувати вірнопідданих. Для цього він спробує викупити сигарети! Торговий дім "Кремлівський" має отримати більше 360 тисяч пачок цигарок. Росія вирішила брати на таран Південну Корею, тільки от судну РФ переправа у місті Пусан не вдалась, капітан був під градусом.

      Також у випуску:

      Кисельов договорився.

      Жиріновський і блазнев дохід.

      blog_ava
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      1 березня
      13610
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
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