Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.11 – в Эрэфии занялись поиском своих святых мест, а их поиски начал, конечно, царь "праваславный" Путин. Кремлевскую пропаганду под мудрым руководством Владимира Владимировича несет миллионам зрителей маленькая девочка в платочке по имени Маша, и сама Маша с российской мультфильма "Маша и Медведь".
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Источник: 24 канал
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