Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.11 – в Эрэфии занялись поиском своих святых мест, а их поиски начал, конечно, царь "праваславный" Путин. Кремлевскую пропаганду под мудрым руководством Владимира Владимировича несет миллионам зрителей маленькая девочка в платочке по имени Маша, и сама Маша с российской мультфильма "Маша и Медведь".

Также в выпуске: Не такие уж и дорогие старики или Батл колбасы в России. Как правила концлагеря процветают в "Аэрофлоте" РФ.