Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.11 – у Ерефії зайнялися пошуком своїх святих місць, а їх пошуки розпочав, звісно, царь праваславний Путін. Кремлівську пропаганду під мудрим керівництвом Володимира Володимировича несе мільйонам глядачів маленька дівчинка в хусточці на ім'я Маша, та сама Маша з російського мультфільму "Маша і Ведмідь".
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Джерело: 24 канал
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