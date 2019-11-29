Вести Кремля: Заговор Медведева против патрирха Кирилла. Музыкальный олимп Бердымухамедова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 ноября – компания РПЦ получила лицензию на изготовление вина, но отказалась от церковной атрибутики на этикетках. Возможно, для того, чтобы потом это дело забрал Медведев. Бердымухамедов аранжировал мелодию, которую написал его внук. Об этом сообщили в новостях, но не вставили даже маленького кусочка этой мелодии.

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