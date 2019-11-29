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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Вести Кремля: Заговор Медведева против патрирха Кирилла. Музыкальный олимп Бердымухамедова

      55 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 ноября – компания РПЦ получила лицензию на изготовление вина, но отказалась от церковной атрибутики на этикетках. Возможно, для того, чтобы потом это дело забрал Медведев. Бердымухамедов аранжировал мелодию, которую написал его внук. Об этом сообщили в новостях, но не вставили даже маленького кусочка этой мелодии.

      Также в выпуске:

      Уроки любви в России.

      Елочка вам нравится?

      Песнь льда и пламени.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 29 ноября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Патриарх Кирилл Дмитрий Медведев
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