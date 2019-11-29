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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Вєсті Кремля: Змова Медведєва проти патрірха Кирила. Музичний олімп Бердимухамедова

      Вєсті Кремля 21 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 листопада – компанія РПЦ отримала ліцензію на виготовлення вина, але відмовилася від церковної атрибутики на етикетках. Можливо, для того, щоб потім цю справу забрав Медведєв. Бердимухамедов аранжував мелодію, яку написав його онук. Про це повідомили в новинах, але не вставили навіть маленького шматочку цієї мелодії.

      Також у випуску:

      Уроки любові в Росії.

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      Пісня льоду та полум’я.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Дмитро Медведєв Патріарх Кирил
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