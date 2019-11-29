Вєсті Кремля: Змова Медведєва проти патрірха Кирила. Музичний олімп Бердимухамедова
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 листопада – компанія РПЦ отримала ліцензію на виготовлення вина, але відмовилася від церковної атрибутики на етикетках. Можливо, для того, щоб потім цю справу забрав Медведєв. Бердимухамедов аранжував мелодію, яку написав його онук. Про це повідомили в новинах, але не вставили навіть маленького шматочку цієї мелодії.
Також у випуску:
Уроки любові в Росії.
Ялиночка вам подобається?
Пісня льоду та полум’я.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі